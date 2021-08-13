Осенью в Янино появится новая школа на 825 учеников

После ввода в эксплуатацию объект передадут в ведение администрации Всеволожского района. Как подтвердили в комитете по образованию администрации муниципалитета, в школу зачислят маленьких жителей Янино, живущих на закрепленной территории.
Будущая школа в голландском квартале «Янила» будет разделена на два блока: для начальных классов с отдельным входом, а также для средних и старших. Здание будет переменной высотности, от одного до четырех этажей. Физкультурно-оздоровительный блок школы будет включать в себя большой и малый спортзалы с раздевалками, медкабинетом, гардеробом и другими помещениями. А на пришкольной территории разместится стадион и площадки для разных видов спортивной активности. Также проектом здания предусмотрена безбарьерная среда.
— Все масштабные этапы строительства завершены: сейчас внутри здания проводятся пусконаладочные работы, — рассказал директор по строительству ГК «Ленстройтрест» Артем Орешко. — Мы завершили приемку оборудования для пищеблока, медкабинета, библиотеки, спортивных залов и готовимся к его монтажу. Благоустройство выполнено на 99%: осталось установить ограждение по периметру футбольного поля и обустроить выезд с территории.
Также при поддержке СПбПУ Петра Великого для новой школы разрабатывают концепцию дополнительных образовательных программ с возможностью создания в школе инженерно-строительных классов.
Ввод школы в эксплуатацию ожидают этой осенью.