Посылки из Китая могут задержаться. Самый загруженный порт страны частично закрылся из-за единственного случая коронавируса

Как сообщает агентство 13 августа, администрация порта указывает, что фактически закрыт только терминал Мэйшань, а контейнеры и суда перенаправляются другие терминалы. При этом на Мэйшань приходится пятая часть контейнерного оборота комплекса. Для сравнения: грузооборот самого Нинбо-Чжоушань втрое превосходит показатели всех морских портов России вместе взятых.

Крупнейший контейнерный порт Китая Нинбо-Чжоушань частично закрылся из-за обнаружения единственного случая коронавируса у одного из докеров в общежитии. «Нулевая толерантность» китайцев к коронавирусу может привести к новому кризису на рынке морских перевозок, считают эксперты Bloomberg .

Ситуация уже привела к предельной нагрузке на мощности порта, а получатели уже готовятся к повторению логистического кошмара 2020 года. Причем отрасль только отошла от кризиса июня 2021 года, тоже вызванного коронавирусом.

«Сейчас мы уже видим задержки, связанные с «дельта»-вариантом, — сообщил Bloomberg партнер судового брокера Ifchor North America Иммануил Ксидиас. — Будет второй удар».

Когда терминал откроют, пока неизвестно. Участники рынка опасаются, что это не последние ограничения в портах, введенные из-за вспышек Covid-2019. В прошлом году они замедлили потоки всех товаров — от скоропортящихся продуктов до электроники. Это происходит на фоне роста стоимости морских перевозок и дефицита контейнеров.