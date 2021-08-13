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«Дмитрий Менделеев» выйдет на заправку. В России завершили строительство первого бункеровщика на природном газе

В России построили первый бункеровщик для заправки судов газом

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
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Бункеровщик «Дмитрий Менделеев», названный в честь русского ученого, прошел испытания различных систем, в том числе газового и криогенного оборудования, а также погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».

Длина судна составила 100 м, а ширина — 19 м. Благодаря усиленному корпусу оно сможет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 м и перевозить до 5 800 кубометров СПГ. Заправку других судов будут осуществлять по схеме ship-to-ship — способ позволяет делать это у причала или на рейде в порту.

Строили судно с учетом передовых экологических требований. Его создатели отмечают, что «Дмитрий Менделеев» — экологичный транспорт, потому что в качестве топлива для энергетической установки используют природный газ.

«Газпром нефть», успешно реализовав первой в России проект строительства СПГ-бункеровщика, фактически создала с нуля новый для страны рыночный сегмент судового газомоторного топлива. Уже в этом году мы приступим к коммерческим операциям с СПГ в Балтийском регионе», — сказал зампредседателя правления компании Анатолий Чернер.

В конце прошлого месяца, как писала «Фонтанка», в Петербурге на судозаводе «Адмиралтейские верфи» на воду спустили большой морозильный рыболовный траулер «Механик Сизов». В церемонии принял участие президент РФ Владимир Путин.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

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Комментарии (2)

f0ntan
Газпромнефть не сингапурская компания, а российская. А строить и собирать могут где угодно. Американский айфон собирают на Тайване. От этого он не перестает быть американским и эппловским
Andy SPB
Почему в России? Строительство этого бункеровщика вела сингапурская верфь Keppel
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