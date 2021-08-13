Бункеровщик «Дмитрий Менделеев», названный в честь русского ученого, прошел испытания различных систем, в том числе газового и криогенного оборудования, а также погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе «Газпром нефти».



Длина судна составила 100 м, а ширина — 19 м. Благодаря усиленному корпусу оно сможет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 м и перевозить до 5 800 кубометров СПГ. Заправку других судов будут осуществлять по схеме ship-to-ship — способ позволяет делать это у причала или на рейде в порту.

