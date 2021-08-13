Автомобиль так врезался в столб в Зеленогорске, что сломал его пополам

Второй день подряд энергетикам Петербурга приходится выезжать на место ДТП. На этот раз столб стал «жертвой» аварии в Зеленогорске.



Как сообщили ночью 13 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Зеленогорском шоссе, там, где оно переходит в улицу Красных Курсантов, легковой автомобиль врезался в столб. Тот сломался, но не у основания, а в нескольких метрах над землёй.

