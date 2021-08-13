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Автомобиль так врезался в столб в Зеленогорске, что сломал его пополам

Второй день подряд энергетикам Петербурга приходится выезжать на место ДТП. На этот раз столб стал «жертвой» аварии в Зеленогорске.

Как сообщили ночью 13 августа очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на Зеленогорском шоссе, там, где оно переходит в улицу Красных Курсантов, легковой автомобиль врезался в столб. Тот сломался, но не у основания, а в нескольких метрах над землёй.

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В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» «Фонтанке» пояснили, что сотрудники компании после поступления информации о ДТП прибыли на место в 23:07. Электромонтёры демонтировали уличный светильник, проверили сети уличного освещения — дефектов не оказалось. На работе уличного освещения повреждение опоры не отразилось. Сама опора не находится в оперативном управлении СПб ГБУ «Ленсвет», по ней также проходят линии электроснабжения Россетей. Сегодня бригада продолжит работу совместно с ПАО «Россети Ленэнерго».

Напомним, накануне сотрудники «Ленсвета» разбирались с электричеством на проспекте Будённого. Там BMW сбил столб и упал в канаву.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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