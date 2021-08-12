На проспекте Будённого водитель BMW «решил помыть своего немецкого коня в канаве, предварительно снеся столб ЛЭП», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 12 августа.

«Проезжал мимо, очевидцы рассказали, [что] водитель вышел, сказал, что столб уберёт, и пошёл в сторону «Ленты», — пишет Андрей. — Я его лично не видел, но через 20 минут приехала машина, как оказалось, такси. Мы сказали, ваш клиент вперёд ушёл, там его ловите».



В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» пояснили, что после получения информации о сбитой опоре освещения бригада СПб ГБУ «Ленсвет» в оперативном порядке прибыла на место. С опоры демонтировали светильник, а сеть уличного освещения проложили в обход повреждённой опоры.

