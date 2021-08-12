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BMW на Будённого срубил столб и отправился купаться

После ночного ДТП на Юго-Западе Петербурга энергетикам пришлось поработать.

На проспекте Будённого водитель BMW «решил помыть своего немецкого коня в канаве, предварительно снеся столб ЛЭП», сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» 12 августа.

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«Проезжал мимо, очевидцы рассказали, [что] водитель вышел, сказал, что столб уберёт, и пошёл в сторону «Ленты», — пишет Андрей. — Я его лично не видел, но через 20 минут приехала машина, как оказалось, такси. Мы сказали, ваш клиент вперёд ушёл, там его ловите».

В пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет» пояснили, что после получения информации о сбитой опоре освещения бригада СПб ГБУ «Ленсвет» в оперативном порядке прибыла на место. С опоры демонтировали светильник, а сеть уличного освещения проложили в обход повреждённой опоры.

Подписчики «ДТП и ЧП» подтвердили, что электрики приехали очень быстро, а вот сотрудников ГИБДД ждали около часа.

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Комментарии (4)

zavval
Почему не вижу ни одного коммента: "бмв - это диагноз"?)))
DEMOMON
Хреново бухим ездить, правда?
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