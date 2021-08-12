В Первом меде Петербурга рекорд: конкурс на поступление — больше 900 человек на место

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова установили рекорд — конкурс на поступление превысил 900 человек на место. Об этом 12 августа сообщили в эфире телеканала «Санкт-Петербург».



Наиболее популярные направления — это спортивная медицина, педиатрия и лечебное дело.

Как пояснил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, стоит учитывать, что на ряд направлений поступает немалое количество целевых абитуриентов (олимпиадники, льготники, «целевики»), и на оставшиеся после них бюджетные места конкурс бывает крайне высоким. Например, на направление педиатрии он превысил 900 желающих на одно место.