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В Первом меде Петербурга рекорд: конкурс на поступление — больше 900 человек на место

В Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова установили рекорд — конкурс на поступление превысил 900 человек на место. Об этом 12 августа сообщили в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Наиболее популярные направления — это спортивная медицина, педиатрия и лечебное дело.

Как пояснил глава совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов, стоит учитывать, что на ряд направлений поступает немалое количество целевых абитуриентов (олимпиадники, льготники, «целевики»), и на оставшиеся после них бюджетные места конкурс бывает крайне высоким. Например, на направление педиатрии он превысил 900 желающих на одно место.

Конкурс по другим направлениям также чрезвычайно высок. Спикер привел в пример направление прикладной математики и информатики в ГУАПе, там конкурс составил около 100 человек на место. По направлению «дизайн» в университете промышленных технологий — 120 желающих на место.

Ранее Смольный сообщил, что петербургские вузы приняли рекордное число заявлений на поступление — больше 700 тысяч. А средний конкурс составил 17,6 человек на место в госвузы против прошлогоднего показателя — 14,58 человек.

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Комментарии (2)

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Это говорит лишь о том, что сократили количество бюджетных мест в угоду платному обучению. При этом в стране не хватает врачей...
266081655
Интересно, в чём причина подобного аншлага?
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