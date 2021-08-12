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Вузы Петербурга приняли рекордное количество заявлений

Абитуриенты подали больше 700 тысяч заявлений в университеты Петербурга

Спрос на петербургские вузы за последние два года вырос на 46%. Об этом свидетельствуют данные комитета по образованию.

Как сообщили 12 августа в пресс-службе Смольного, число заявлений, поданных в ходе приёмной кампании этого года, стало рекордным: 709 тысяч. Для сравнения: годом ранее показатель достиг 558 тысяч, а в 2019-м — 484 тысяч.

«Средний конкурс в государственные вузы Петербурга в 2021 году составил 17,6 человека на место (в 2020 году — 14,58 человека на место)», — говорится в сообщении. Абитуриенты имели возможность подать документы в пять вузов по 2–10 специальностям.

«Интерес к петербургским вузам у абитуриентов ежегодно растет. Это говорит о востребованности нашей высшей школы на рынке образовательных услуг», — приводит комитет слова губернатора города Александра Беглова.

Об итогах приёмной кампании-2021 расскажут после 17 августа.

Обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в Санкт-Петербурге проводят 43 государственных гражданских вуза, 26 частных вузов и Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова.

В 2020 — 2021 учебном году в Петербурге получали образование более 316 тысяч студентов. Из них почти 34 тысячи — иностранцы из 157 государств ближнего и дальнего зарубежья.

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Комментарии (1)

***_555
А сколько реальных? Тех, кто подал согласие?
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