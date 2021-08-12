Вузы Петербурга приняли рекордное количество заявлений

Спрос на петербургские вузы за последние два года вырос на 46%. Об этом свидетельствуют данные комитета по образованию.

Как сообщили 12 августа в пресс-службе Смольного, число заявлений, поданных в ходе приёмной кампании этого года, стало рекордным: 709 тысяч. Для сравнения: годом ранее показатель достиг 558 тысяч, а в 2019-м — 484 тысяч.

«Средний конкурс в государственные вузы Петербурга в 2021 году составил 17,6 человека на место (в 2020 году — 14,58 человека на место)», — говорится в сообщении. Абитуриенты имели возможность подать документы в пять вузов по 2–10 специальностям.