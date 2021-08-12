Британского призёра Олимпиады в Токио и ещё трёх спортсменов отстранили из-за подозрений в допинге

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в эстафетном беге 4х100 м Чиджинду Уджа из Британии и еще три легкоатлета временно отстранены из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил. Соответствующее заявление опубликовано 12 августа на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU).
В допинг-пробе 27-летнего британца нашли запрещенные вещества остарин и S-23.
Дисциплинарные дела также открыты в отношении бахрейнского бегуна Садика Мику, грузинского толкателя ядра Беника Абрахамяна и кенийского бегуна Марка Одиамбо.
«AIU теперь ожидает завершения разбирательства Международного агентства тестирования ITA в отношении вышеуказанных спортсменов, которое определит, были ли совершены какие-либо нарушения антидопинговых правил, и, если таковые имеются, какие меры должны быть приняты в отношении Олимпийских игр», — говорится в сообщении.