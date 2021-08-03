Легкоатлет из Грузии Беник Абрамян сдал на Олимпиаде в Токио положительный тест на допинг. Как сообщает 3 августа пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), спортсмен отстранен от соревнований.



Абрамян выступает в толкании ядра. В его анализах нашли следы дегидрохлорметилтестостерона (туринабол), метандиенона и тамоксифена. Первые два относятся к анаболическим стероидам, третий — гормонам.

