Легкоатлет из Грузии Беник Абрамян сдал на Олимпиаде в Токио положительный тест на допинг. Как сообщает 3 августа пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), спортсмен отстранен от соревнований.
Абрамян выступает в толкании ядра. В его анализах нашли следы дегидрохлорметилтестостерона (туринабол), метандиенона и тамоксифена. Первые два относятся к анаболическим стероидам, третий — гормонам.
Положительную пробу взяли 31 июля в Токио. О результате стало известно 2 августа. 3 августа Абрамян должен был выступить, но теперь он не сможет принять участие в соревнованиях.
Атлет имеет право оспорить запрет в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также попросить вскрытие допинг-пробы B.