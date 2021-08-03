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Грузинского толкателя ядра отстранили от Олимпиады из-за допинга

На Олимпиаде в Токио у грузинского легкоатлета нашли допинг

Легкоатлет из Грузии Беник Абрамян сдал на Олимпиаде в Токио положительный тест на допинг. Как сообщает 3 августа пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA), спортсмен отстранен от соревнований.

Абрамян выступает в толкании ядра. В его анализах нашли следы дегидрохлорметилтестостерона (туринабол), метандиенона и тамоксифена. Первые два относятся к анаболическим стероидам, третий — гормонам.

Положительную пробу взяли 31 июля в Токио. О результате стало известно 2 августа. 3 августа Абрамян должен был выступить, но теперь он не сможет принять участие в соревнованиях.

Атлет имеет право оспорить запрет в Спортивном арбитражном суде (CAS), а также попросить вскрытие допинг-пробы B.

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Комментарии (3)

SU LUX INN
чача, хачапуре - вот мой Допинг!
266187573
Зачем же он сдал положительный, надо было сдать отрицательный.
Игорь Полетаев
Это же были компоненты хинкале! Вах, как абидна!
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