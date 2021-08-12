Месси получил часть гонорара в ПСЖ в криптовалюте

Перешедший из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» аргентинский футболист Лионель Месси получил часть своего гонорара в криптовалюте. Об этом 12 августа сообщает Reuters со ссылкой на представителя клуба.

В подписной бонус легендарного нападающего вошли фанатские токены, выпущенные ПСЖ. Какую долю они составили, в клубе не уточнили, но заметили, что она была «значительной».



СМИ по-разному оценивают размер гонорара, полученного Месси после заключения контракта. По данным The Athletic, речь идёт о 25 млн евро — столько он будет получать во французском клубе ежегодно. L’Equipe назвала сумму в 40 млн евро. Le Parisienne и вовсе говорит о 41 млн евро в год.