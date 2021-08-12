Месси получил часть гонорара в ПСЖ в криптовалюте

Перешедший из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» аргентинский футболист Лионель Месси получил часть своего гонорара в криптовалюте. Об этом 12 августа сообщает Reuters со ссылкой на представителя клуба.
В подписной бонус легендарного нападающего вошли фанатские токены, выпущенные ПСЖ. Какую долю они составили, в клубе не уточнили, но заметили, что она была «значительной».
СМИ по-разному оценивают размер гонорара, полученного Месси после заключения контракта. По данным The Athletic, речь идёт о 25 млн евро — столько он будет получать во французском клубе ежегодно. L’Equipe назвала сумму в 40 млн евро. Le Parisienne и вовсе говорит о 41 млн евро в год.
Официально о переходе аргентинского нападающего из «Барселоны» в ПСЖ было объявлено 10 августа.
Как отмечает Reuters, особенность фанатских токенов состоит в том, что они дают право их держателям голосовать по незначительным решениям, имеющим отношение к клубу. Они торгуются на бирже и обладают высокой волатильностью. Forbes пишет, что после перехода Месси в ПСЖ токен клуба подскочил в цене вдвое.