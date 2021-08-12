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Adidas назвал цену Reebok. Компания продаст бренд в начале 2022 года

Adidas продает Reebok за 2,1 млрд евро

Немецкая Adidas AG заключила окончательное соглашение по продаже бренда Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба компании.

Основная часть суммы будет выплачена сразу, оставшиеся платежи будут привязаны к выполнению определенных условий. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы Adidas распределит между своими акционерами.

Немецкая компания, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, купила Reebok в 2006 году. В контур сделки также вошли бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые Adidas позже продала за 400 млн евро.

В 2016 году компания запустила оздоровление Reebok, которое значительно улучшило рентабельность бренда. В марте 2020 года Adidas представила свою стратегию на 2025 год. К этому году производитель планирует значительно увеличить продажи, прибыльность и долю рынка. Тогда же он объявил, что изучает стратегические альтернативы для Reebok. В Adidas решили, что продажа бренда не повлияет ни на финансовые перспективы 2021 года, ни на достижение целей компании на 2025 год.

На фоне этого акции Adidas подорожали на 1,7%, до 313,12 евро.

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна............

Буду благодарна за любую помощь. Hомер карты 5521 4001 6306 7-946
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