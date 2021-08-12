Adidas назвал цену Reebok. Компания продаст бренд в начале 2022 года

Немецкая Adidas AG заключила окончательное соглашение по продаже бренда Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба компании.



Основная часть суммы будет выплачена сразу, оставшиеся платежи будут привязаны к выполнению определенных условий. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы Adidas распределит между своими акционерами.

Немецкая компания, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, купила Reebok в 2006 году. В контур сделки также вошли бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые Adidas позже продала за 400 млн евро.