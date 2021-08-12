Adidas назвал цену Reebok. Компания продаст бренд в начале 2022 года

Немецкая Adidas AG заключила окончательное соглашение по продаже бренда Reebok за 2,1 млрд евро американской компании Authentic Brands Group. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба компании.
Основная часть суммы будет выплачена сразу, оставшиеся платежи будут привязаны к выполнению определенных условий. Стороны планируют закрыть сделку в первом квартале 2022 года. Большую часть суммы Adidas распределит между своими акционерами.
Немецкая компания, второй по величине в мире производитель спортивных товаров, купила Reebok в 2006 году. В контур сделки также вошли бренды Rockport, CCM Hockey и Greg Norman, которые Adidas позже продала за 400 млн евро.
В 2016 году компания запустила оздоровление Reebok, которое значительно улучшило рентабельность бренда. В марте 2020 года Adidas представила свою стратегию на 2025 год. К этому году производитель планирует значительно увеличить продажи, прибыльность и долю рынка. Тогда же он объявил, что изучает стратегические альтернативы для Reebok. В Adidas решили, что продажа бренда не повлияет ни на финансовые перспективы 2021 года, ни на достижение целей компании на 2025 год.
На фоне этого акции Adidas подорожали на 1,7%, до 313,12 евро.