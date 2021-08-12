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Тьма приобняла Петербург и дотянулась до Ломоносова. Город местами ушёл под воду

Улицу в Ломоносове подтопило во время дождя

Тучи сгустились над Петербургом во второй половине дня 12 августа. В Петродворцовом районе города обещанный синоптиками дождь по интенсивности почти вдвое превысил расчётные значения.

Фотографиями с «Фонтанкой» поделились жители Ломоносова. Во время дождя там частично подтопило Еленинскую улицу. Пешеходы ищут брод, машины ныряют «носом», попадая в невидимые под водой ямы.

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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Погода»
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В «Водоканале» сообщили, что город поливало около половины четвёртого дня так, что за двадцать минут выпало 12,33 мм осадков. Это почти вдвое больше расчётных значений.

«В связи с этим на территории города могут образоваться скопления воды. На данный момент аварийная бригада осуществляет проверку работы системы водоотведения. На Еленинской улице выполняется очистка водоприемных устройств от мусора. Также для понижения уровня воды в коллекторах в Ломоносов доставляют передвижную насосную станцию мощностью 1 200 куб. метров в час», — рассказали в пресс-службе предприятия.

13 и 14 августа синоптики также обещают дожди.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Погода»

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