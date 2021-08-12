Тучи сгустились над Петербургом во второй половине дня 12 августа. В Петродворцовом районе города обещанный синоптиками дождь по интенсивности почти вдвое превысил расчётные значения.



Фотографиями с «Фонтанкой» поделились жители Ломоносова. Во время дождя там частично подтопило Еленинскую улицу. Пешеходы ищут брод, машины ныряют «носом», попадая в невидимые под водой ямы.

