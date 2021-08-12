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Дожди окружили Петербург и скоро войдут в город. Но тепло с нами

В Петербурге днём возможны осадки, 22–24 градуса

Узкая полоса повышенного давление ещё удерживает дожди за границами Северной столицы. Пока в городе солнечно, тихо и тепло — температура у верхнего порога нормы.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа днём местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью было 13–15 градусов, днём воздух прогреется до 22–24. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Скриншот с Yandex.ru / pogoda / saint-petersburg
Скриншот с Yandex.ru / pogoda / saint-petersburg
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Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает облачно с прояснениями, от 12 до 23 градусов. Самое холодное 12 августа выдалось в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 7, а самое тёплое — в 2007 году, с 29-градусной жарой.

13 и 14 августа синоптики тоже обещают небольшие осадки, температура будет постепенно снижаться.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с Yandex.ru / pogoda / saint-petersburg
Скриншот с Yandex.ru / pogoda / saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (3)

altnec
А чё это только с вами тепло-то?
С нами тоже нехолодно.
265984735
Самый холодный ДЕНЬ 12 августа, а не самое холодное 12 августа.
Есть же курсы русского языка для иностранцев. Почему редакция не организует для своих сотрудников?
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