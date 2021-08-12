Дожди окружили Петербург и скоро войдут в город. Но тепло с нами

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 августа днём местами возможны кратковременные дожди, ветер слабый. Ночью было 13–15 градусов, днём воздух прогреется до 22–24. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Чаще всего в этот день, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, бывает облачно с прояснениями, от 12 до 23 градусов. Самое холодное 12 августа выдалось в 1965 году, когда минимальная дневная температура составила плюс 7, а самое тёплое — в 2007 году, с 29-градусной жарой.
13 и 14 августа синоптики тоже обещают небольшие осадки, температура будет постепенно снижаться.