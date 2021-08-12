Погибших в Красноярском крае оленей оказалось больше. В реке нашли свыше тысячи туш

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей неподалеку от сельского поселения Хатанга. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.



По предварительной информации, 3 августа на правом берегу реки Хатанги браконьеры застрелили четырех оленей. Причиненный ущерб государству составил 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).



Спустя три дня специалисты обнаружили в воде погибших при переправе телят. К их подъему привлекли полицию, военных и волонтеров. На 11 августа удалось достать почти 700 туш, еще около 500 пока что остаются на мелководной части реки.

