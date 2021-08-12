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Погибших в Красноярском крае оленей оказалось больше. В реке нашли свыше тысячи туш

В Красноярском крае утонули больше тысячи оленей, в которых стреляли охотники

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей неподалеку от сельского поселения Хатанга. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, 3 августа на правом берегу реки Хатанги браконьеры застрелили четырех оленей. Причиненный ущерб государству составил 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Спустя три дня специалисты обнаружили в воде погибших при переправе телят. К их подъему привлекли полицию, военных и волонтеров. На 11 августа удалось достать почти 700 туш, еще около 500 пока что остаются на мелководной части реки.

«Внешний осмотр погибших оленей, в том числе путем вскрытия мертвых животных ветеринарными врачами, показал, что раневые каналы либо иные следы физического воздействия человеком отсутствуют. Причина смерти всех животных— асфиксия от попадания в легкие воды», — рассказали в ведомстве.

Прокуратура оценит взаимосвязь гибели животных и незаконной охоты. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Красноярском крае были обнаружены 56 туш оленей и телят, погибших на переправе реки Хатанги на Таймыре.

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Комментарии (3)

Игорь11
Мрази не зря приняли закон разрешающей убивать краснокнижных животных...Валуевы довольны.
dragvs
Какие-нибудь депутаны Едимой России наверняка или их приблеженные. Им глубоко наплевать на нашу страну, лишь бы доить.
Olaaa
Мало пожаров в стране, которые губят животных, лес, деревни и людей. Надо еще поощрять всяких больных на голову любящих пострелять!! Что за развлечение такое убогое??? Что за дерьмовые законы разрешающие стрелять краснокнижных животных протаскивают у нас в стране?
Чиновники совсем ахренели.
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