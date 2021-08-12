Погибших в Красноярском крае оленей оказалось больше. В реке нашли свыше тысячи туш

Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту массовой гибели диких северных оленей неподалеку от сельского поселения Хатанга. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, 3 августа на правом берегу реки Хатанги браконьеры застрелили четырех оленей. Причиненный ущерб государству составил 120 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).
Спустя три дня специалисты обнаружили в воде погибших при переправе телят. К их подъему привлекли полицию, военных и волонтеров. На 11 августа удалось достать почти 700 туш, еще около 500 пока что остаются на мелководной части реки.
«Внешний осмотр погибших оленей, в том числе путем вскрытия мертвых животных ветеринарными врачами, показал, что раневые каналы либо иные следы физического воздействия человеком отсутствуют. Причина смерти всех животных— асфиксия от попадания в легкие воды», — рассказали в ведомстве.
Прокуратура оценит взаимосвязь гибели животных и незаконной охоты. По результатам проверки будут приняты необходимые меры.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Красноярском крае были обнаружены 56 туш оленей и телят, погибших на переправе реки Хатанги на Таймыре.