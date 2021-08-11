В Красноярском крае на переправе погибли более 50 оленей и телят. Они ослабли и захлебнулись

Полиция в Красноярском крае расследует причину массовой гибели оленей на переправе реки Хатанги на Таймыре. Об этом 11 августа сообщили в региональном ГУ МВД.



«В ходе дознания сотрудниками полиции было осмотрено место происшествия и установлено, что в 5 км от поселка на правом берегу реки Хатанги в разных местах были обнаружены тела 56 погибших особей дикого северного оленя, два из которых предположительно имеют огнестрельные ранения», — рассказали в ведомстве.



При этом основная масса тел принадлежит телятам. Стражи порядка предполагают, что в ходе сезонной миграции при переправе через реку они ослабли и захлебнулись, повреждений на тушах нет. Несмотря на это, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»).

