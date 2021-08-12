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Олимпийской чемпионке из Японии заменят медаль после того, как награду покусал мэр Нагои. Вдобавок чиновника обвинили в домогательствах

Японской спортсменке заменят олимпийскую медаль из-за укусов мэра

Игроку женской сборной Японии по софтболу Миу Гото придется поменять свою золотую медаль Олимпиады в Токио. Награду укусил мэр города Нагоя. Об этом 12 августа сообщает агентство Kyodo.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда 20-летняя Гото вернулась в родной город после победы на Играх. Во время церемонии чествования спортсменки мэр Нагои Такаси Кавамура снял маску, надел на себя медаль и укусил ее, позируя для фотографа. Также чиновник позволил себе неподобающие высказывания. Он спросил девушку, запрещено ли ей вступать в романтические отношения.

Действия мэра вызвали общественное возмущение. Местная администрация получила более семи тысяч жалоб. Кавамуру обвинили в домогательствах и нарушении антиковидных правил. Позже чиновник извинился за свой поступок. Ожидается, что в ближайшее время спортсменка получит новую медаль.

Ранее «Фонтанка» писала, что российские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Токио 71 медаль (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые).

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Комментарии (7)

266081655
У япошек такой обычай? Кусать золотые олимпийские медали? Ладно, хоть саму спортсменку не укусил.... А мог бы!
AlBerkut
Голодный японский мэр...
Совсем одичал с голодухи 😂😂😂
Serg_I
У них что - не кормят чиновников золотом? Наши бы не стали кусать что-то с тонким слоем позолоты - оскомина у них на такое...
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