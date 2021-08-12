В Петербурге задержали обнальщиков с миллиардным оборотом. Они брали с клиентов «божеский» процент

Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 12 августа, участники группы в рамках незаконной банковской деятельности использовали десятки подконтрольных коммерческих организаций. При этом в качестве основного вида бизнеса они декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. А фиктивные платежи также проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Сотрудники экономической полиции Петербурга задержали восемь человек, в том числе и одну женщину по подозрению в обнале. За три года они прокрутили сумму больше миллиарда.

«В настоящее время полицейские задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей и полученный участниками группы доход в сумме более 50 миллионов рублей», — заявила Волк.



По данным «Фонтанки», работать группа начала в 2018 году. При этом с клиентов брали «божеский» процент — всего 5% от общей суммы, тогда как даже ЦБ некоторое время назад признал, что комиссия за нелегальное обналичивание со средних по «рынку» 10–12% подскочила до 20%.



В рамках расследований уголовного дела полицейские провели 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисных помещениях, а также в одном из банковских учреждений.



Помимо техники и документов было изъято два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тысяч евро.



«Двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

