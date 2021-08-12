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«Для прагматиков посчитала — около 650 штучек». Петербуржцы собирают белые, а потом раздают

В Ленобласти и Петербурге грибники делятся уловом, но не секретами

Новые отчёты о походе в лес опубликовали 12 августа двое грибников из Петербурга, которые сами грибы не едят, но собирают их очень активно.

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Легендарная Ольга, отдыхающая на даче на Свири, вчера, похоже, побила свои предыдущие рекорды. «Дособирали то, что пропустили позавчера. Грибов поменьше, они стали покрупнее. Из болота поднимаются на бугорки. Лисички, мне кажется, отходят. Для прагматиков посчитала — около 650 штучек. 11.08.2021, Тихвинский район», — рассказывает она в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Как уже писала «Фонтанка», Ольга сама не ест грибы, но делает заготовки и кормит родных и друзей.

Подписчик группы Гриб Грибыч набрал корзину белых в Курортном районе за полтора часа и уже успел раздать желающим. В своём посте он рассказал, почему собирает грибы, хотя не любит их: «Я весь год мечтаю об эмоциях, которые получаю во время прогулок по лесу, и стараюсь по максимуму ими насытиться, когда наступает грибной сезон. <...> А в плане еды… Ну вкусно, конечно, но эмоции от приготовления и употребления грибов и близко не сравнятся с кайфом от их поиска и сбора».

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Комментарии (5)

SKPTM
Если насобираю больше 300 штук за раз, обещаю сосчитать.
Игoрь
Ни разу не удалось сосчитать свои грибы, на третьем десятке становится невероятно скучно. Откуда столько терпения, чтобы сосчитать 650?
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