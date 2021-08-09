Петербурженка, отдыхающая на даче на Свири, стала легендой среди питерских грибников. Она с начала августа смущает любителей тихой охоты рекордными «уловами». На этот раз она остановилась на трёх сотнях, но падающее знамя подхватил её супруг.
«Это опять мы — больные грибами. Дошли до первой горки — 338 штучек. Муж побежал второй раз, а я села чистить... Сразу отвечаю. Сама грибы не ем — раздаю друзьям готовыми. За 20 лет никто не умер. 09.08.2021, Тихвинский район», — рассказывает Ольга в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Ольга — именно та, что на днях нашла больше 500 белых. Теперь грибы идут уже не только в Тихвинском районе. Правда, большинство находят всего по несколько штук, но счастливцев прибавляется. Грибы идут пятачками, и грибники надеются на взрывной рост, рассказали «Фонтанке» в сообществе.