Петербурженка, отдыхающая на даче на Свири, стала легендой среди питерских грибников. Она с начала августа смущает любителей тихой охоты рекордными «уловами». На этот раз она остановилась на трёх сотнях, но падающее знамя подхватил её супруг.



«Это опять мы — больные грибами. Дошли до первой горки — 338 штучек. Муж побежал второй раз, а я села чистить... Сразу отвечаю. Сама грибы не ем — раздаю друзьям готовыми. За 20 лет никто не умер. 09.08.2021, Тихвинский район», — рассказывает Ольга в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».