FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

«Дошли до первой горки — 338 штучек». Легенда среди грибников показала новый улов

Петербурженка на Свири в Тихвинском районе нашла 338 белых

Петербурженка, отдыхающая на даче на Свири, стала легендой среди питерских грибников. Она с начала августа смущает любителей тихой охоты рекордными «уловами». На этот раз она остановилась на трёх сотнях, но падающее знамя подхватил её супруг.

«Это опять мы — больные грибами. Дошли до первой горки — 338 штучек. Муж побежал второй раз, а я села чистить... Сразу отвечаю. Сама грибы не ем — раздаю друзьям готовыми. За 20 лет никто не умер. 09.08.2021, Тихвинский район», — рассказывает Ольга в группе «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».

Фото: Ольга Михайлова, «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb
ПоделитьсяПоделиться

Ольга — именно та, что на днях нашла больше 500 белых. Теперь грибы идут уже не только в Тихвинском районе. Правда, большинство находят всего по несколько штук, но счастливцев прибавляется. Грибы идут пятачками, и грибники надеются на взрывной рост, рассказали «Фонтанке» в сообществе.

Фото: Ольга Михайлова, «Грибы и Грибники СПб» / vk.com/grib_spb

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

265984735
Видимо журналист из молодых провинциалов и ещё не усвоил, что в СМИ надо писать «петербургские грибники», а выражение «питерские грибники» — это из разговорного лексикона гопоты.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний