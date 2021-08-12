Пьяный житель Калининграда охотился с ножом и топором на беременную жену, а после угрожал убить дочку. Видео задержания агрессора 12 августа опубликовало региональное УМВД России.

На кадрах видно, что при виде бойцов СОБРа мужчина был уже не таким смелым, кричал и просил его отпустить. «Пьяный был, переклинило», — объяснил он дрожащим голосом свой поступок.

Автор: УМВД России по Калининградской области

Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Коврово Зеленоградского района. 34-летний местный житель напился и у себя дома напал с ножом и топором на свою жену, которая находится на девятом месяце беременности. Она смогла выбежать на улицу и попросить помощи у соседей. Агрессор остался дома с двумя сыновьями женщины в возрасте девяти и шести лет и их совместной двухлетней дочерью. Мальчики спали на втором этаже, а девочку мужчина взял на руки и угрожал убить ножом.



Переговоры с ним результата не дали, злоумышленника обезвредили бойцы СОБРа «Викинг». Девочка не пострадала. Как сообщили в пресс-службе УМВД, мужчина нанес супруге телесные повреждения.

«Чтобы не навредить беспомощным напуганным детям, оперативники аккуратно взяли частный дом в плотное кольцо, держа ситуацию под контролем. В течение получаса велись переговоры с непредсказуемым человеком, у которого в руках был нож. Его задержание прошло без жертв, грамотно и быстро, а главное дети в безопасности и рядом с мамой, которая, как выяснилось, находится на девятом месяце беременности. Известно, что семья переехала из другого региона России и не попадала под внимание правоохранительных органов», — рассказала представитель ведомства Светлана Поставничая.



Автор: СК России