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«Отпустите, пожалуйста»: появилось видео задержания пьяного калининградца, напавшего с топором на беременную жену

Пьяный житель Калининграда охотился с ножом и топором на беременную жену, а после угрожал убить дочку. Видео задержания агрессора 12 августа опубликовало региональное УМВД России.

На кадрах видно, что при виде бойцов СОБРа мужчина был уже не таким смелым, кричал и просил его отпустить. «Пьяный был, переклинило», — объяснил он дрожащим голосом свой поступок.

Автор: УМВД России по Калининградской области

Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Коврово Зеленоградского района. 34-летний местный житель напился и у себя дома напал с ножом и топором на свою жену, которая находится на девятом месяце беременности. Она смогла выбежать на улицу и попросить помощи у соседей. Агрессор остался дома с двумя сыновьями женщины в возрасте девяти и шести лет и их совместной двухлетней дочерью. Мальчики спали на втором этаже, а девочку мужчина взял на руки и угрожал убить ножом.

Переговоры с ним результата не дали, злоумышленника обезвредили бойцы СОБРа «Викинг». Девочка не пострадала. Как сообщили в пресс-службе УМВД, мужчина нанес супруге телесные повреждения.

«Чтобы не навредить беспомощным напуганным детям, оперативники аккуратно взяли частный дом в плотное кольцо, держа ситуацию под контролем. В течение получаса велись переговоры с непредсказуемым человеком, у которого в руках был нож. Его задержание прошло без жертв, грамотно и быстро, а главное дети в безопасности и рядом с мамой, которая, как выяснилось, находится на девятом месяце беременности. Известно, что семья переехала из другого региона России и не попадала под внимание правоохранительных органов», — рассказала представитель ведомства Светлана Поставничая.

Автор: СК России

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а», п. «в», п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и п. «г», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

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Комментарии (14)

Trishka
Ужас... Хорошо, что детки не пострадали
DimDimych
Иногда кажется, что принудительное лечение от алкоголизма надо вернуть. Вот зачем человек бухает, если знает, что крышу сносит от этого? И ведь удовольствия от этого никакого ни себе, ни окружающим.
SU LUX INN
лучше бы сторонников Навального* с такой смелостью задерживали, а не простых дачников, у которых да - бывают нервные срывы после низкооплачиваемой работы на Олигархов!
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