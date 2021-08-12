Под Калининградом пьяный мужчина бегал с топором и ножом за беременной женой. Он грозился убить и маленькую дочку

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который хотел зарезать свою жену и дочь. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Страшная история произошла этой ночью в поселке Коврово Зеленоградского района. Пьяный 34-летний местный житель у себя дома напал с ножом и топором на свою жену, которая находится на девятом месяце беременности. Она смогла выбежать на улицу и попросить помощи у соседей. Агрессор остался дома с двумя сыновьями женщины в возрасте девяти и шести лет и их совместной двухлетней дочерью. Мальчики спали на втором этаже, а девочку мужчина взял на руки и угрожал убить ножом.
Правоохранители несколько часов вели переговоры со злоумышленником, пока его не обезвредили бойцы СОБРа «Викинг». Девочка не пострадала. Потерпевшей и детям оказали медицинскую и психологическую помощь.
Автор: Следственный комитет РФ
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 п. «а», п. «в», п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, малолетнего, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и п. «г», п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего).
Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. В СК отметили, что ранее семья не попадала в поле зрения правоохранителей, мужчина к уголовной ответственности не привлекался.