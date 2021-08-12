Следственный комитет не стал возбуждать дело о клевете в отношении журналиста «Эха», который написал о съеденных в полиции бургерах

Следственный комитет по Центральному району отказался возбуждать уголовное дело о клевете в отношении корреспондента петербургского «Эха Москвы» Арсения Веснина. Об этом 12 августа сообщил в телеграм-канале главный редактор петербургской радиостанции Валерий Нечай.
По его словам, следователи сообщили об отказе в возбуждении дела депутату петербургского парламента Борису Вишневскому, который писал соответствующий запрос.
В июне журналиста петербургской редакции «Эха Москвы» Арсения Веснина вызывали в Следственный комитет. Причиной стала проверка его поста в телеграм-канале о том, что полицейские отняли у задержанных на митинге бургеры. Проверка проводилась по факту распространения ложных сведений в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов).
Как ранее писала «Фонтанка», Веснин опубликовал в своём блоге информацию о том, что задержанным на одной из акций протеста передали в отделение объедки из «Макдоналдса», но их якобы съели полицейские. На следующий день после его сообщения петербургский главк заявил, что полицейские не объедали задержанного за поддержку Алексея Навального, что, по данным управления, подтверждают данные камер, установленных в отделе.