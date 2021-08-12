Следственный комитет не стал возбуждать дело о клевете в отношении журналиста «Эха», который написал о съеденных в полиции бургерах

Следственный комитет по Центральному району отказался возбуждать уголовное дело о клевете в отношении корреспондента петербургского «Эха Москвы» Арсения Веснина. Об этом 12 августа сообщил в телеграм-канале главный редактор петербургской радиостанции Валерий Нечай.



По его словам, следователи сообщили об отказе в возбуждении дела депутату петербургского парламента Борису Вишневскому, который писал соответствующий запрос.



В июне журналиста петербургской редакции «Эха Москвы» Арсения Веснина вызывали в Следственный комитет. Причиной стала проверка его поста в телеграм-канале о том, что полицейские отняли у задержанных на митинге бургеры. Проверка проводилась по факту распространения ложных сведений в отношении индивидуально не определённой группы лиц (сотрудников правоохранительных органов).

