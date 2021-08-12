Суд в Петербурге на 7 лет лишил свободы бездомного, напавшего на блокадницу. Она не дала ему справить нужду в подъезде

Ефимов полностью признал вину. Суд установил, что гражданин зарегистрирован в Петербурге, однако не имеет постоянного места жительства и не трудоустроен, на учетах не состоит.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 12 августа, во время нападения на 96-летнюю горожанку злоумышленник был пьян. Причиной агрессивного поведения стал тот факт, что потерпевшая не позволила ему справить нужду в подъезде и попыталась его выгнать.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет в ИК особого режима. С него взыскали 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда в пользу пенсионерки.



Ранее «Фонтанка» писала, что в середине января на лестничной клетке между первым и вторым этажами парадной дома № 45 на 4-й линии Васильевского острова мужчина напал на 96-летнюю женщину. Он не менее двух раз ударил ее в область шеи колюще-режущим предметом и минимум один раз нанес удар по голове.



Из квартиры на шум выскочили Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Один заломил нападавшему руку с ножом, второй замахнулся лопатой для снега, которую взял у двери своей квартиры. Они передали злоумышленника в руки сотрудников, вызванных ими вместе со скорой. В итоге блокадницу удалось спасти.

