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Напавший на блокадницу с ножом бездомный арестован. Если бы не семья петербургских полицейских, она была бы, скорее всего, мертва

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Ефимову, который обвиняется в покушении на убийство.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 января, в субботу, 16 января, около трех дня мужчина на лестничной клетке между 1 и 2 этажами в парадной дома 45 по 4-й линии Васильевского острова напал на 96-летнюю женщину. После внезапно возникших неприязненных отношений он нанес ей колюще-режущим предметом не менее 2-х ударов в область шеи и как минимум один раз ударил по голове. В этот момент в парадную, как писала «Фонтанка», на шум выскочили из квартиры Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Один заломал нападавшему руку с ножом, второй замахнулся лопатой для снега, которую взял у двери своей квартиры. Они передали мужчину в руки сотрудников, вызванных ими вместе со скорой.

Женщину спасли, оказав ей своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Ефимов и его защитник вопрос о мере пресечения оставили на усмотрение суда.

Суд принял решение о помещении мужчины под стражу сроком на два месяца.

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Комментарии (5)

drakon1984
Тот случай когда полицейские действительно молодцы.
Урус-Баши
Была разного в СПБ стало много. Пора бы уже разобраться. Проблема в том, что опасность для населения представляют вовсе не те люди, которые представляют опасность для власти.
Анна Эстедт
Бомж прям бомж или это был проживающий в цивильных условиях тунеядец без прописки?
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