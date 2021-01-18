Напавший на блокадницу с ножом бездомный арестован. Если бы не семья петербургских полицейских, она была бы, скорее всего, мертва

Василеостровский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения Сергею Ефимову, который обвиняется в покушении на убийство.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 18 января, в субботу, 16 января, около трех дня мужчина на лестничной клетке между 1 и 2 этажами в парадной дома 45 по 4-й линии Васильевского острова напал на 96-летнюю женщину. После внезапно возникших неприязненных отношений он нанес ей колюще-режущим предметом не менее 2-х ударов в область шеи и как минимум один раз ударил по голове. В этот момент в парадную, как писала «Фонтанка», на шум выскочили из квартиры Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Один заломал нападавшему руку с ножом, второй замахнулся лопатой для снега, которую взял у двери своей квартиры. Они передали мужчину в руки сотрудников, вызванных ими вместе со скорой.
Женщину спасли, оказав ей своевременную квалифицированную медицинскую помощь.
Ефимов и его защитник вопрос о мере пресечения оставили на усмотрение суда.
Суд принял решение о помещении мужчины под стражу сроком на два месяца.