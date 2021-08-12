Цены на вторичном рынке жилья с начала года выросли на 16%, «новая вторичка» в Петербурге подорожала на 21%

С января по июль 2021 года средние цены на вторичном рынке Петербурга увеличились на 16,1–21,8% в зависимости от сегмента. Как уточняет агентство «Петербургская Недвижимость» (входит в Setl Group), по итогам июля квадрат на «вторичке» продолжил расти в цене.



Аналитики агентства отмечают, что активность рынка в июле была выше, чем в июне. Из-за стабильно высокого спроса на вторичном рынке сохранилась тенденция роста цен. Так, с начала 2021 года стоимость квадратного метра в старых домах выросла на 16,1%, до 144,4 тыс. рублей, а в сегменте «новой вторички» она прибавила 21,8%, достигнув в июле 190,8 тыс. рублей. В пригородах, в частности в Мурино, цена за метр достигла 141,7 тыс. рублей.

