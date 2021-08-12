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«Вера его сделала таким злым». Невзоров показал свой разговор с православным активистом за закрытыми дверями

Невзоров побеседовал с мужчиной, который дал ему пощечину

Журналист Александр Невзоров опубликовал в своем Instagram видеозапись беседы с православным активистом, который отвесил ему пощечину. Известный петербуржец 11 августа поговорил с неизвестным в присутствии полиции, за закрытыми дверями.

«Я предлагаю никаких заявлений не писать. У товарища есть свои представления. Со временем он научится свои представления оформлять чуть более цивилизованно», — проявил великодушие Невзоров.

Нападавший же заявил, что хочет, чтобы все было по закону, и попытался пристыдить журналиста за оскорбление чувств верующих.

«Друзья мои, я к этому человеку не имею никаких претензий, предлагаю его отпустить и предоставить ему возможность жить дальше так, как он живет», — обратился телеведущий к полиции. Выходя из отеля «Гельвеция», он бросил: «Вера его сделала таким злым, ничего с этим не поделаешь».

Накануне неизвестный мужчина подошел к Невзорову после лекции в отеле и дал ему пощечину со словами: «Хватит веру православную оскорблять».

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Комментарии (18)

266081075
явно постановочный лещ - он бы его ещё погладил
вот они, невзоровские привычки - что в "600 секунд" занимался постановочными съёмками "сюжетов", что сейчас присралось напомнить о себе, "великом". Мелок и жалок потерпевший, хотя и заслужил, считаю, своими высказываниями настоящего леща :D
f0ntan
В России беспокоятся только о чувствах верующих. Атеистов в России можно унижать и оскорблять. В соседнем Казахстане подобный закон беспокоится как о чувствах верующих, так и о чувствах атеистов. В Европе беспокоятся о свободе слова, а не о оскорблении чувств верующих или атеистов. Поэтому французы встали на сторону карикатуристов, а не мусульман
ivan5_5e4d10fe646f6
А именами тех кто церкви сносил до сих пор названы улицы и тп комбинаты, города, месторождения, станции метро... Диссонанс не возникает?
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