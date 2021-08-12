«Вера его сделала таким злым». Невзоров показал свой разговор с православным активистом за закрытыми дверями

Журналист Александр Невзоров опубликовал в своем Instagram видеозапись беседы с православным активистом, который отвесил ему пощечину. Известный петербуржец 11 августа поговорил с неизвестным в присутствии полиции, за закрытыми дверями.
«Я предлагаю никаких заявлений не писать. У товарища есть свои представления. Со временем он научится свои представления оформлять чуть более цивилизованно», — проявил великодушие Невзоров.
Нападавший же заявил, что хочет, чтобы все было по закону, и попытался пристыдить журналиста за оскорбление чувств верующих.
«Друзья мои, я к этому человеку не имею никаких претензий, предлагаю его отпустить и предоставить ему возможность жить дальше так, как он живет», — обратился телеведущий к полиции. Выходя из отеля «Гельвеция», он бросил: «Вера его сделала таким злым, ничего с этим не поделаешь».
Накануне неизвестный мужчина подошел к Невзорову после лекции в отеле и дал ему пощечину со словами: «Хватит веру православную оскорблять».