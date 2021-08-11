Мужчина, судя по всему, является православным активистом. Он дождался окончания лекции и автограф-сессии Невзорова, чтобы дать ему пощечину со словами «Хватит веру православную оскорблять <...> ( нецензурное выражение. — Прим. ред. )». Дальше нападавшего оттащил охранник.

К «Гельвеции» приехала Росгвардия, но путешествие в отдел для нападавшего не состоялось. Выходка Невзорова не впечатлила, и он не счёл её достойной продолжения.



«Я отказался писать на него заявление, и по моей просьбе полиция его отпустила. Она была вынуждена, я настоял, — рассказал публицист «Фонтанке». — Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого».