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Активист с матом и рукоприкладством защитил православие от Александра Невзорова

В Петербурге православный активист напал на Александра Невзорова

Во время проведения «Невзоровских сред» вечером 11 августа в отеле «Гельвеция» в Петербурге неизвестный атаковал Александра Невзорова.

Мужчина, судя по всему, является православным активистом. Он дождался окончания лекции и автограф-сессии Невзорова, чтобы дать ему пощечину со словами «Хватит веру православную оскорблять <...> (нецензурное выражение. — Прим. ред.)». Дальше нападавшего оттащил охранник.

Официальный канал Александра Невзорова / telegram

К «Гельвеции» приехала Росгвардия, но путешествие в отдел для нападавшего не состоялось. Выходка Невзорова не впечатлила, и он не счёл её достойной продолжения.

«Я отказался писать на него заявление, и по моей просьбе полиция его отпустила. Она была вынуждена, я настоял, — рассказал публицист «Фонтанке». — Я же знаю, что у меня опасная профессия. Странно было бы ожидать чего-нибудь другого».

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Комментарии (3)

Александр Н
"Вы тоже за этим же?" :)))
Александр Киселёв
Опять постанова как и в 1990 году со стрельбой подмышку )))) Кто-то зная Неврозова ещё в это верит ? )))
ПТСЖ
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую;
Евангелие от Матфея 5:39 — Мф 5:39

Глебыч, очевидно, более православен. Однако вообще похоже на постановку.
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