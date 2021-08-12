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Суточная заболеваемость коронавирусом чуть подросла в России. В Петербурге — небольшое снижение

За последние сутки в России выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 12 августа сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне зарегистрировали 21 571 случай. В Петербурге за 24 часа зафиксировали 1 801 заразившегося (против 1 804 вчера).

Новых заболевших COVID-19 за сутки нашли во всех регионах. В Москве, которая остаётся лидером по суточному приросту, зафиксировали 2 294 новых инфицированных, а Петербург идет на втором месте.

С начала пандемии в России насчитали 6 534 791 заболевшего. Общее количество заболевших в мире — 204,7 миллиона.

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