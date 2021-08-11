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Петербург больше не на первом месте по суточной заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в Петербурге выявили 1 804 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 августа заявили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Количество заразившихся в городе постепенно снижается — накануне сообщалось о 1 811. Заболеваемость впервые за долгое время опустилась ниже 1 900 позавчера, 9 августа. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 549 508 случаев COVID-19.

По России наметился небольшой рост — за 24 часа выявили 21 571 случай (против 21 378 накануне).

Во всех российских регионах за прошедшие сутки зафиксировали случаи COVID-19. Самый большой вклад в суточную статистику внесла Москва с 2 076, обогнав вырвавшийся накануне вперед Петербург.

С начала пандемии в России насчитали 6 512 859 заболевших. Общее количество заболевших в мире — 204 миллиона.

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