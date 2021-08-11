Петербург больше не на первом месте по суточной заболеваемости коронавирусом

Количество заразившихся в городе постепенно снижается — накануне сообщалось о 1 811 . Заболеваемость впервые за долгое время опустилась ниже 1 900 позавчера, 9 августа. Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 549 508 случаев COVID-19.



По России наметился небольшой рост — за 24 часа выявили 21 571 случай (против 21 378 накануне).

