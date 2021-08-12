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Подозреваемый в изнасиловании юриста на юге Петербурга год назад освободился из колонии, где сидел за двойной секс без согласия

В Петербурге задержан насильник-рецидивист, который надругался над юристом

В Кировском районе Петербурга по горячим следам задержан подозреваемый в изнасиловании 23-летней девушки-юриста. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 августа.

Мужчина представился своей жертве именем Алексей, однако на самом деле зовут его Анатолий, ему 33 года. По данным ГАС «Правосудие», задержанный в сентябре прошлого года был освобождён из колонии-поселения в посёлке Широковский Пермского края, где почти 6 лет отбывал наказание за два изнасилования. В 2018 году он пытался выйти по УДО, но суд ему отказал.

«Работает на третьем месте работы, отбывая наказание, допустил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, в общественной жизни участие принимает не всегда, воспитательные мероприятия посещает, но должные выводы не делает, непосредственно перед тем, как подошло право на УДО, поведение осужденного изменилось в лучшую сторону, 18.05.2017 поставлен на профучет как лицо, склонное к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность», — такая характеристика была дана мужчине администрацией исправительного учреждения.

Теперь в отношении Анатолия по заявлению юристки возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Избрания меры пресечения он дожидается в ИВС.

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Комментарии (11)

shushu
Так не "двойной", а два раза
Arkos
Вспоминаю "Кавказскую пленницу".
-" между прочим в соседнем районе жених украл члена партии"
265961685
А вот здесь, к сожалению, уже не очень смешно. И поневоле добрым словом вспоминаешь "Совок" и Императорскую Россию, где пусть и отбывшие полностью наказание надолго ограничивались в правах проживания в "столицах". Но что поделаешь, нынче у нас "швобода"...
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