Подозреваемый в изнасиловании юриста на юге Петербурга год назад освободился из колонии, где сидел за двойной секс без согласия

В Кировском районе Петербурга по горячим следам задержан подозреваемый в изнасиловании 23-летней девушки-юриста. Об этом «Фонтанке» стало известно 12 августа.
Мужчина представился своей жертве именем Алексей, однако на самом деле зовут его Анатолий, ему 33 года. По данным ГАС «Правосудие», задержанный в сентябре прошлого года был освобождён из колонии-поселения в посёлке Широковский Пермского края, где почти 6 лет отбывал наказание за два изнасилования. В 2018 году он пытался выйти по УДО, но суд ему отказал.
«Работает на третьем месте работы, отбывая наказание, допустил злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания, в общественной жизни участие принимает не всегда, воспитательные мероприятия посещает, но должные выводы не делает, непосредственно перед тем, как подошло право на УДО, поведение осужденного изменилось в лучшую сторону, 18.05.2017 поставлен на профучет как лицо, склонное к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность», — такая характеристика была дана мужчине администрацией исправительного учреждения.
Теперь в отношении Анатолия по заявлению юристки возбуждены уголовные дела по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Избрания меры пресечения он дожидается в ИВС.