Юриста изнасиловал на юге Петербурга мужчина с фингалом и разбитой губой

23-летняя женщина, работающая юристом в петербургской фирме, стала жертвой насильника на Дачном проспекте.
Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, в полицию о произошедшем сообщил молодой человек пострадавшей. По предварительной информации, на девушку у дома 19, корпус 5, напал небритый мужчина с синяком под глазом и разбитой губой. Он представился ей Алексеем и рассказал, что живет недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов», а потом несколько раз ударил девушку по голове кулаком и изнасиловал.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».