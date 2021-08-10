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Юриста изнасиловал на юге Петербурга мужчина с фингалом и разбитой губой

В Кировском районе ищут мужчину с синяком под глазом за изнасилование юриста

23-летняя женщина, работающая юристом в петербургской фирме, стала жертвой насильника на Дачном проспекте.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, в полицию о произошедшем сообщил молодой человек пострадавшей. По предварительной информации, на девушку у дома 19, корпус 5, напал небритый мужчина с синяком под глазом и разбитой губой. Он представился ей Алексеем и рассказал, что живет недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов», а потом несколько раз ударил девушку по голове кулаком и изнасиловал.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

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Комментарии (3)

Чёрт Опасный
Какие милые нынче насильники, сообщил юристу своё имя, место жительства... а не ли тут ещё чего интересного?
I2I
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