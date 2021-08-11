Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев), которого экстренно госпитализировали накануне в Москве, перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом он сам вечером 11 августа написал в своем Instagram.



«Ну вот, операция прошла и из меня вытащили этот вот булыжник (он жил в желчном пузыре, которого теперь тоже нет, его тоже удалили). Болит всё, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из неё что-то капает», — пишет музыкант.