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Рэперу Птахе сделали операцию. «Это вес, который я когда-то съел, пытаясь спрятать его от копов»

Рэпер Птаха перенес операцию на желчном пузыре

Рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев), которого экстренно госпитализировали накануне в Москве, перенес операцию по удалению желчного пузыря. Об этом он сам вечером 11 августа написал в своем Instagram.

«Ну вот, операция прошла и из меня вытащили этот вот булыжник (он жил в желчном пузыре, которого теперь тоже нет, его тоже удалили). Болит всё, от пупка и до шеи, из живота торчит трубка, из неё что-то капает», — пишет музыкант.

Птаха добавляет: «Хожу как 70-летний старик, но рад, что смогу тренировки продолжить уже без вечной боли в животе. Мне кажется, это тот вес, который я когда-то съел, пытаясь спрятать его от копов».

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Комментарии (2)

SU LUX INN
рэпер Грач сожрал вес, все Понятно!
37492837492
В поликлинике , в очереди, женщина жаловалась, что пузырь с камнями удалили, но боли никуда не делись. Оказывается, камни теперь образуются не в самом пузыре, а в желчных протоках. Жизнь уже не будет прежней, придется соблюдать пожизненно диету, как то так )
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