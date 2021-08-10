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Рэпер Птаха госпитализирован

Давид Нуриев (рэпер Птаха) в Москве доставлен в больницу.

«Все верно, его госпитализировали», — сообщила 10 августа РИА Новости его представитель.

Сам рэпер написал в «Инстаграме», что врачи рассматривают вопрос об операции. «Решили, что операция необходима... Днём я чуть не «откинулся» от капельницы. Сейчас меня усыпили пропофолом и сделали гастроскопию. Вчера была попытка, но я этот гастроскоп вытащил из себя в панике, и меня было решено усыпить», — рассказал Нуриев.

В 2018 году на рэпера было совершено нападение. Обошлось без тяжёлых травм.

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Комментарии (2)

lamer
Наверное не симулянт.
Иван 2пырьев
Птичий грипп?
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