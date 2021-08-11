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Коммунальный фонтан на проспекте Просвещения отключили, но ремонт трубы откладывается

Теплоэнергетики «перекрыли» фонтан, забивший над изношенным участком трубы в Калининском районе Петербурга 11 августа. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУП «ТЭК».

Испытаний не выдержала труба у дома № 69 по проспекту Просвещения. Фонтан забил в 19:40, через тридцать пять минут вытекание воды было локализовано. «Теплоэнергетики приступят к устранению дефекта после завершения полного цикла проверки сетей на плотность и прочность», — уточнили в пресс-службе предприятия.

Сети испытывают давлением с 9 по 13 августа. Воду на этот период не нагревают выше 40 градусов, тем не менее горожан просят быть предельно внимательными и обходить стороной не только коммунальные фонтаны, но и места, над которыми наблюдается парение.

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