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На проспекте Просвещения запустили фонтан, коммунальный и временный

Труба не выдержала проверки на прочность и плотность перед отопительным сезоном в Калининском районе Петербурга. Проблемное место дало о себе знать неучтённым фонтаном.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, вечером 11 августа вода пробила землю на территории детского сада напротив двенадцатиэтажки на проспекте Просвещения, 69. «Холодненькая», — оценил рисковый подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В Водоканале заверили, что на сетях холодного водоснабжения в районе дефектов не зафиксировано.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
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Согласно данным с сайта ГУП «ТЭК», жилой дом попал в зону испытаний — трубопроводы проверяют давлением в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячая вода отключена с 9 по 23 августа. В пресс-службе предприятия подтвердили, что адрес есть в перечне мест, где идут гидравлические испытания. На этот период воду в трубах предусмотрительно не нагревают больше 40 градусов.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Coulthard
В жару, в июле, не могли отключить и испытать. Сейчас все с отпусков уже возвращаются, и тут такая незадача, воды нет. =(
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