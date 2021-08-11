Судя по опубликованным в соцсетях видео, вечером 11 августа вода пробила землю на территории детского сада напротив двенадцатиэтажки на проспекте Просвещения, 69. «Холодненькая», — оценил рисковый подписчик паблика «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В Водоканале заверили, что на сетях холодного водоснабжения в районе дефектов не зафиксировано.
Согласно данным с сайта ГУП «ТЭК», жилой дом попал в зону испытаний — трубопроводы проверяют давлением в рамках подготовки к отопительному сезону. Горячая вода отключена с 9 по 23 августа. В пресс-службе предприятия подтвердили, что адрес есть в перечне мест, где идут гидравлические испытания. На этот период воду в трубах предусмотрительно не нагревают больше 40 градусов.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com