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Депутат заявил, что не дарил миллиона долларов чемпиону Олимпиады. «Подарок» в 10 раз превышает доходы парламентария за 10 лет

Депутат Госдумы отрицает, что подарил чемпиону Олимпиады миллион долларов

Депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев не дарил чемпиону Олимпиады Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов, эта информация — фейк. Об этом 11 августа РБК заявил представитель парламентария.

По его словам, депутат «просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой». Ранее многие СМИ, в том числе РИА Новости, сообщали со ссылкой на Садулаева о подаренном за победу в Токио миллионе долларов.

Причем согласно официальным декларациям о доходах, Гаджиев за последние 10 лет заработал всего 54,2 млн рублей (737 тыс. долларов). Депутатом Госдумы он является с 2003 года, а до избрания в парламент был замруководителя межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам по Южному федеральному округу.

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Комментарии (12)

266081655
Надо к нему в гости зайти... С паяльником......
266081655
Ежели каждого нашего депутата потрясти - годовой бюджет накапает....
261933551
Учитывая, как изменился курс за 10 лет - вполне был и миллион официально заработан
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