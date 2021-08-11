Депутат заявил, что не дарил миллиона долларов чемпиону Олимпиады. «Подарок» в 10 раз превышает доходы парламентария за 10 лет

Депутат Госдумы от Дагестана Магомед Гаджиев не дарил чемпиону Олимпиады Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов, эта информация — фейк. Об этом 11 августа РБК заявил представитель парламентария.



По его словам, депутат «просто пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой». Ранее многие СМИ, в том числе РИА Новости, сообщали со ссылкой на Садулаева о подаренном за победу в Токио миллионе долларов.



Причем согласно официальным декларациям о доходах, Гаджиев за последние 10 лет заработал всего 54,2 млн рублей (737 тыс. долларов). Депутатом Госдумы он является с 2003 года, а до избрания в парламент был замруководителя межрегиональной инспекции Министерства по налогам и сборам по Южному федеральному округу.

