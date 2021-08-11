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Депутат Госдумы подарил миллион долларов олимпийскому чемпиону Садулаеву

Как сообщает РИА Новости 11 августа, депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву миллион долларов за победу на Играх в Токио.

Борец вольным стилем Садулаев завоевал золотую медаль, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

В финале турнира в весовой категории до 97 килограммов спортсмен одержал победу над американцем Кайлом Снайдером, чемпионом Игр-2016 в данном весе. Состязание завершилось со счетом 6:3. Ранее, на Играх в Рио, он стал лучшим в категории до 86 килограммов.

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Комментарии (4)

nuga
Все продается.
264527831
Есть над чем задуматься следствию.
Piter Russo
Дарящий задекларировал ранее этот миллион долларов в своей декларации?
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