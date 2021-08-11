Овощи и фрукты за неделю подешевели. Больше всех — морковь

Овощи и фрукты в России за неделю с 3 по 9 августа подешевели в среднем на 2,4%. Больше всего за этот период снизилась цена моркови — на 8,8%. Такие данные 11 августа приводит Росстат.



Помидоры за то же время подешевели на 5,1%, огурцы — на 4,9%, картофель — на 4,7%, репчатый лук — на 0,3%, а яблоки — на 0,2%. Цены на куриные яйца снизились на 0,8%.

При этом сметана подорожала на 0,5%, говядина и свинина — на 0,4%, баранина и вермишель — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%, куриное мясо и сахар — на 0,1%.