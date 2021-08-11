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Овощи и фрукты за неделю подешевели. Больше всех — морковь

Цены на овощи и фрукты в России за неделю снизились на 2,4%

Овощи и фрукты в России за неделю с 3 по 9 августа подешевели в среднем на 2,4%. Больше всего за этот период снизилась цена моркови — на 8,8%. Такие данные 11 августа приводит Росстат.

Помидоры за то же время подешевели на 5,1%, огурцы — на 4,9%, картофель — на 4,7%, репчатый лук — на 0,3%, а яблоки — на 0,2%. Цены на куриные яйца снизились на 0,8%.

При этом сметана подорожала на 0,5%, говядина и свинина — на 0,4%, баранина и вермишель — на 0,3%, подсолнечное масло — на 0,2%, куриное мясо и сахар — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров цена на доску обрезную выросла на 0,78%, на сигареты, бензин и дизельное топливо — на 0,3%. Подешевели древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты (на 0,5%) и металлочерепица (на 0,3%).

В целом по сравнению с предыдущей неделей цены не изменились. К началу августа инфляция составила 0,02%, к началу года — почти 4,5%.

В июле овощи заметно подешевели, но их эффект нивелировали продолжившие дорожать стройматериалы. В итоге годовая инфляция по итогам месяца все равно осталась на уровне 6,5%.

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Комментарии (9)

Игорь Титов
вот он долгожданный ПРОРЫВ!!!
a.159753123
Спасибо деду за борщевую победу!!! С "единою росиею" морковку снова хрумкаю!
Валерий Мазнев
интересно откуда эта цифирь? неужели кто-то продолжает верить росстату?
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