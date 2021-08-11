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Сбежавшие из суда под Петербургом братья-арестанты задержаны. Их ждёт колония

Полиция задержала братьев, сбежавших из туалета суда в Рощино

Братья, которые после приговора суда в Выборгском районе Ленобласти через туалет рванули на свободу, снова в руках правоохранительных органов.

Как сообщает 11 августа 47news, подышать вольным воздухом приговорённым к колонии удалось примерно двое суток. Издание сообщает, что оперативники догнали беглецов во второй половине дня среды, убежали они недалеко.

Ориентировки на Михаила и Николая Мигутиных разлетелись накануне. Братьев описывали скупо: в рабочей робе, один худощавый, второй поплотнее. Как писала «Фонтанка», оба с репутацией, в участке мирового судьи в Рощино вечером 9 августа они выслушали обвинительный приговор за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. 40-летний Николай получил год колонии строгого режима, 35-летнему Михаилу назначили два с половиной года там же.

После оглашения родственники отпросились в туалет и не вернулись. Их побег через окно в пустынном холле попал на видео.

В петербургском главке сообщили, что беглецов задержали в микрорайоне Чёрная Речка в Сертолово. Там же живёт старший из братьев, Николай. «В настоящее время они находятся в отделе полиции», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Комментарии (5)

266054165
Действительно, что за идиоты? Бежать из-за таких сроков..
Шихаэль Мумахер
вот так покакали
bluxer
Побег из Шоушенка.
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