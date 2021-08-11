Сбежавшие из суда под Петербургом братья-арестанты задержаны. Их ждёт колония

Как сообщает 11 августа 47news, подышать вольным воздухом приговорённым к колонии удалось примерно двое суток. Издание сообщает, что оперативники догнали беглецов во второй половине дня среды, убежали они недалеко.

Ориентировки на Михаила и Николая Мигутиных разлетелись накануне. Братьев описывали скупо: в рабочей робе, один худощавый, второй поплотнее. Как писала «Фонтанка», оба с репутацией, в участке мирового судьи в Рощино вечером 9 августа они выслушали обвинительный приговор за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью. 40-летний Николай получил год колонии строгого режима, 35-летнему Михаилу назначили два с половиной года там же.