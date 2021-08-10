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Полиция просит всмотреться в лица двоих, которые после приговора под Петербургом ушли в туалет и не вернулись

В Петербурге и области ищут двух сбежавших после приговора суда

В Рощино двое парней после оглашения приговора с реальным сроком отпросились у судьи в туалет. Теперь их ищут в Петербурге и области.

В главке сообщают, что Мигутин Михаил Васильевич 1986 года рождения, приговоренный к отбытию одного года строгого режима (среднего роста, полный, одет в рабочую робу), и Мигутин Николай Васильевич 1981 года рождения, приговоренный к двум с половиной годам строгого режима (среднего роста, худощавый, одет в рабочую робу), сбежали накануне из мирового суда в Выборгском районе Ленобласти.

«В зал суда братьев доставили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов; после объявления приговора, воспользовавшись ситуацией, мужчины сбежали из-под ареста через открытое окно», — сообщает главк и просит запомнить их лица. А при встрече на улице с ними звонить в полицию по телефонам 02 или 112.

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47news уточняет обстоятельства побега братьев. Судья 25-го суда Игорь Тряхов дочитал приговор двоим из поселка Плодовое Приозерского района к семи вечера. Так как судили родственников за банальный мордобой, то и рассматривал дело мировой суд. А так как оба раньше уже привлекались к уголовной ответственности (Николай первый раз общался со следователями в 14 лет, а последний раз в 2010-х скучал в колонии-поселении Забайкальского края; Михаил по делам о разбое и вымогательстве проходил вместе с братом, в последний раз сидел в 2008 году), то срок вышел реальный.

После оглашения Миша и Коля отпросились у судьи в туалет. Оказавшись в коридоре без присмотра, свернули не туда и рванули через окно.

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Комментарии (26)

265055334
Два дебила это сила! Плюс к сроку ещё пятерочку накинут, и полосу на деле поставят, как склонны, и режим строгий будет, там они сразу спрыгивая с автозака поймут, что зря они в окно сиганули, но это уже другая история!
Думаю ментам дня два хватит, что бы отловить этих обмороков
asgard
Судя по качеству фото искать не нужно
veteran78
Непростое дело ох , не простое. Фоты никакие , судья отпустил , окно открыто... Не привели бы следы на Капитолийский Холм.
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