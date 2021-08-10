В главке сообщают, что Мигутин Михаил Васильевич 1986 года рождения, приговоренный к отбытию одного года строгого режима (среднего роста, полный, одет в рабочую робу), и Мигутин Николай Васильевич 1981 года рождения, приговоренный к двум с половиной годам строгого режима (среднего роста, худощавый, одет в рабочую робу), сбежали накануне из мирового суда в Выборгском районе Ленобласти.
«В зал суда братьев доставили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов; после объявления приговора, воспользовавшись ситуацией, мужчины сбежали из-под ареста через открытое окно», — сообщает главк и просит запомнить их лица. А при встрече на улице с ними звонить в полицию по телефонам 02 или 112.
47news уточняет обстоятельства побега братьев. Судья 25-го суда Игорь Тряхов дочитал приговор двоим из поселка Плодовое Приозерского района к семи вечера. Так как судили родственников за банальный мордобой, то и рассматривал дело мировой суд. А так как оба раньше уже привлекались к уголовной ответственности (Николай первый раз общался со следователями в 14 лет, а последний раз в 2010-х скучал в колонии-поселении Забайкальского края; Михаил по делам о разбое и вымогательстве проходил вместе с братом, в последний раз сидел в 2008 году), то срок вышел реальный.
После оглашения Миша и Коля отпросились у судьи в туалет. Оказавшись в коридоре без присмотра, свернули не туда и рванули через окно.