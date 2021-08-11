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Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию и управлять тушением пожаров

Глава МЧС возьмёт на себя управление группировкой сил по тушению лесных пожаров в Якутии.

«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», — об этом 11 августа сообщается на сайте Кремля.

Накануне глава государства распорядился увеличить группировку сил для борьбы со стихией в самом большом регионе РФ. В среду 100 спасателей прибыли в Якутию. Кроме того, еще 100 человек из Тульского центра МЧС России и три самолета ведомства направлены в этот субъект РФ.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил 22 июля о 66 активных пожарах на площади около 0,5 млн га. Дым от горящих лесов добрался до Аляски.

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Комментарии (6)

Fenomen
А чо, удалёнку уже отменили?
nalchik11
Теперь точно все выгорит
hal9000
Да ниче они там тушить небудут..водки нажрутся обоссут весь лес..якутов с ведрами отправят тушить ..МЧС надо расформировывать..абсолютно бюрократизированная формализованная(в худшем смысле) бесполезная структура..мне кажется они в трёх соснах заблудится...а их в лес отправляют...потом местный Михалыч собирать их будет..по лесу за ними бегать..
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