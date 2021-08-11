Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию и управлять тушением пожаров

Глава МЧС возьмёт на себя управление группировкой сил по тушению лесных пожаров в Якутии.



«Владимир Путин поручил министру по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгению Зиничеву вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, задействованной в борьбе с пожарами», — об этом 11 августа сообщается на сайте Кремля.

Накануне глава государства распорядился увеличить группировку сил для борьбы со стихией в самом большом регионе РФ. В среду 100 спасателей прибыли в Якутию. Кроме того, еще 100 человек из Тульского центра МЧС России и три самолета ведомства направлены в этот субъект РФ.