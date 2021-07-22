Дым от горящих лесов Якутии добрался до Аляски

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска, сообщает 22 июля CNN.

По информации телекомпании, пожары настолько масштабные, а ветер настолько крепкий, что дым от возгораний достигает даже Аляски. Данные подтверждаются снимками со спутника. Впрочем, у Anchorage Daily News отмечается, что дым со стороны Якутии достигает США не в первый раз. В прошлом году, например, было то же самое.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил 22 июля о 66 активных пожарах на площади около 0,5 млн га. По данным оперативного штаба Якутии, за сутки локализованы 17 пожаров на площади свыше 158,8 тыс. га. Наиболее сложная обстановка сохраняется на территории 12 районов. В тушении за сутки были задействованы 2 214 человек и 304 единицы техники.