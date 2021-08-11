В ВОЗ рассчитывают одобрить «Спутник V» к середине сентября

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом 11 августа на брифинге заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.



«По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — приводит ее слова ТАСС.

