В ВОЗ рассчитывают одобрить «Спутник V» к середине сентября

Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» к середине сентября. Об этом 11 августа на брифинге заявила помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
«По «Спутнику» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершен процесс, но мы рассчитываем, что это произойдет в середине сентября», — приводит ее слова ТАСС.
Тем временем заболеваемость COVID-19 на планете растет. Как сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, на прошлой неделе число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн, это произошло «всего через шесть месяцев после того, как был пройден уровень в 100 млн». По мнению специалиста, при нынешних темпах распространения вируса в начале 2022 года общее количество заболевших может превысить 300 млн.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций рассказал о высокой эффективности вакцины от COVID-19 в РФ и других странах. За год с момента регистрации препарат начали использовать в 69 странах с населением более 3,7 млрд человек. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
COVAX — международный механизм, благодаря которому государства с низкими доходами на душу населения могут приобрести вакцину при содействии богатых стран.