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Mazda уложила внедорожник на крышу в Репино, разбросав колеса по обочинам

Внедорожник перевернулся после лобового ДТП на Зеленогорском шоссе

Серьезная авария собрала пробку в Курортном районе Петербурга днем 11 июля. Автомобили и запчасти от них разбросало по обочинам, один остался лежать на крыше.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Зеленогорском шоссе в районе Репино по касательной лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Mazda и предположительно Range Rover Sport. Машины разлетелись по противоположным обочинам, а внедорожник вдобавок перевернулся на крышу.

На фото с места ДТП видно, что повреждения у обоих автомобилей серьезные. И «Мазде», и «Ренджу» вырвало переднее колесо в месте удара. Со слов участников группы, с места ДТП уехали три скорые. Информация о пострадавших уточняется.

По данным «Яндекс.Пробок», движение по Зеленогорскому шоссе из-за аварии затруднено в обе стороны, скопились пробки.

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Комментарии (2)

Wert
ПозаВчера ренджа у Воды сшибло, сегодня в репе , что то не так с ренджами.
hal9000
К бабке не ходи..это последствия обгона на пределе ..на коле таких дураков насмотрелся..на М10 тоже...хотя на м10 поменьше стало...в последнее время таких тормозов преимущественно на Коле чаще вижу...
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