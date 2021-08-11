Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Зеленогорском шоссе в районе Репино по касательной лоб в лоб столкнулись два автомобиля: Mazda и предположительно Range Rover Sport. Машины разлетелись по противоположным обочинам, а внедорожник вдобавок перевернулся на крышу.
На фото с места ДТП видно, что повреждения у обоих автомобилей серьезные. И «Мазде», и «Ренджу» вырвало переднее колесо в месте удара. Со слов участников группы, с места ДТП уехали три скорые. Информация о пострадавших уточняется.
По данным «Яндекс.Пробок», движение по Зеленогорскому шоссе из-за аварии затруднено в обе стороны, скопились пробки.