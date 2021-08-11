Казанский стрелок Галявиев заявил, что пошел убивать из ненависти. Сейчас он надеется на свидание с родителями

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев рассказал о мотивах своего преступления. Он заявил, что взялся за оружие из-за ненависти.
«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь. Вину признаю», — сказал он членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».
В ОНК сообщили ТАСС 11 августа, что Галявиев содержится в трехместной камере с двумя соседями, один из которых обвиняется в убийстве, а второй — в разбое. Ильназ заявил, что отношения с сокамерниками у него нормальные, но он хочет вернуться в Казань и надеется, что ему разрешать свидание с родителями.
11 мая всю Россию потрясла новость о стрельбе в стенах школы в Казани. Утром первого учебного дня после майских каникул её выпускник 19-летний Ильназ Галявиев зашел в здание 175-й гимназии и хладнокровно расстрелял учеников и учителей. Погибли девять человек — две учительницы и семеро школьников, более двадцати пострадали. Стрелок был задержан. На допросах он называл себя «богом» и заявлял, что «всех ненавидел». СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).