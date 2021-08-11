Казанский стрелок Галявиев заявил, что пошел убивать из ненависти. Сейчас он надеется на свидание с родителями

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев рассказал о мотивах своего преступления. Он заявил, что взялся за оружие из-за ненависти.



«Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь. Вину признаю», — сказал он членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы, которые посетили его в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».



В ОНК сообщили ТАСС 11 августа, что Галявиев содержится в трехместной камере с двумя соседями, один из которых обвиняется в убийстве, а второй — в разбое. Ильназ заявил, что отношения с сокамерниками у него нормальные, но он хочет вернуться в Казань и надеется, что ему разрешать свидание с родителями.