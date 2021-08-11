Постоялицу петербургского рабочего дома заключили под стражу. Ее подозревают в убийстве руководителя

В Петербурге заключили под стражу постоялицу рабочего дома для людей в трудной жизненной ситуации «Забота», подозреваемую в убийстве его руководителя.



Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба городских судов, ЧП в «Заботе» произошло в ночь с 8 на 9 августа. 44-летняя постоялица рабочего дома в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на 47-летнего руководителя «Заботы» и 55-летнюю женщину, так же, как и она, проживающую в квартире дома 26 по улице Зины Портновой.



Женщина с ранением была вовремя госпитализирована, а вот мужчину спасти не удалось. Он скончался от удара ножом в грудь.