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Постоялицу петербургского рабочего дома заключили под стражу. Ее подозревают в убийстве руководителя

Постоялица рабочего дома на Зины Портновой проведет два месяца в СИЗО за убийство директора и покушение на постоялицу

В Петербурге заключили под стражу постоялицу рабочего дома для людей в трудной жизненной ситуации «Забота», подозреваемую в убийстве его руководителя.

Как сообщает 11 августа объединенная пресс-служба городских судов, ЧП в «Заботе» произошло в ночь с 8 на 9 августа. 44-летняя постоялица рабочего дома в состоянии алкогольного опьянения набросилась с ножом на 47-летнего руководителя «Заботы» и 55-летнюю женщину, так же, как и она, проживающую в квартире дома 26 по улице Зины Портновой.

Женщина с ранением была вовремя госпитализирована, а вот мужчину спасти не удалось. Он скончался от удара ножом в грудь.

Как писала «Фонтанка», в 2010 году женщина уже отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемую под стражу до 7 октября.

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