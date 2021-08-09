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В Петербурге руководитель шелтера для людей в трудной жизненной ситуации погиб от ножа. Под подозрением постоялица

В Петербурге убили руководителя рабочего дома для людей, находящихся в трудной ситуации

Постоялицу петербургского рабочего дома «Забота» для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подозревают в кровавой резне. Женщина, которую приютили, схватилась за нож. Из учреждения одну пострадавшую госпитализировали, а руководителя транспортировали в морг.

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне вечером в полицию поступило сообщение от жительницы Петербурга. Она рассказала, что её мужа ранили ножом в квартире дома 26 по улице Зины Портновой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что по данному адресу располагается рабочий дом «Забота». Здесь дают приют бездомным, помогают им восстановить документы и устроиться на работу.

На месте была задержана 44-летняя женщина, проживающая в шелтере. Она, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранила 55-летнюю постоялицу и воткнула клинок в грудь 47-летнему руководителю «Заботы», от чего тот скончался на месте происшествия.

Подозреваемая задержана и помещена в камеру. Возбуждено дело по статье «Убийство». В 2010 году женщина уже отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Комментарии (9)

bluxer
Так это пьеса Горького "На дне". В школе проходили.
Елена Владимирова
Государство должно помогать людям в трудной ситуации, а не мутные личности.
zlopopik
Наверное все-таки не очень хорошо устраивать эксплуататорский пункт для асоциальных элементов в жилом доме. Правда, пишут, что такие работные дома приносят неплохой доход своим владельцам. Почитайте в интернете.
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