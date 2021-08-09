В Петербурге руководитель шелтера для людей в трудной жизненной ситуации погиб от ножа. Под подозрением постоялица

Как стало известно «Фонтанке» 9 августа, накануне вечером в полицию поступило сообщение от жительницы Петербурга. Она рассказала, что её мужа ранили ножом в квартире дома 26 по улице Зины Портновой. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что по данному адресу располагается рабочий дом «Забота». Здесь дают приют бездомным, помогают им восстановить документы и устроиться на работу.



На месте была задержана 44-летняя женщина, проживающая в шелтере. Она, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранила 55-летнюю постоялицу и воткнула клинок в грудь 47-летнему руководителю «Заботы», от чего тот скончался на месте происшествия.

