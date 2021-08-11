Россиянам разрешили заходить на сайт DeviantArt. Онлайн-галерея удалила запрещенную информацию

Роскомнадзор восстановил доступ к ресурсу DeviantArt после удаления запрещенной информации. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.



Работу сайта в России ограничили 3 августа из-за того, что администрация вовремя не выполнила требование снять с публикации размещенные материалы, «демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств».



«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен», — говорится в сообщении ведомства.

