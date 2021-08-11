FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
1
Печать

Россиянам разрешили заходить на сайт DeviantArt. Онлайн-галерея удалила запрещенную информацию

Роскомнадзор разблокировал доступ к онлайн-галерее DeviantArt

Роскомнадзор восстановил доступ к ресурсу DeviantArt после удаления запрещенной информации. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Работу сайта в России ограничили 3 августа из-за того, что администрация вовремя не выполнила требование снять с публикации размещенные материалы, «демонстрирующие способы и призывающие к суициду, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, объявления о продаже наркотических средств».

«После введения ограничительных мер DeviantArt удалил все противоправные материалы, в отношении которых ранее направлялись требования, и проинформировал об этом Роскомнадзор. Проведенная специалистами ведомства проверка подтвердила удаление запрещенной информации в полном объеме. В связи с этим блокировка была снята и доступ к ресурсу на территории РФ восстановлен», — говорится в сообщении ведомства.

Также там напомнили, что ранее после удаления запрещенных материалов были разблокированы музыкальный портал Genius, фотобанк Shutterstock, электронная библиотека Scribd и некоммерческий архив интернет-сайтов Archive.

DeviantArt — коммерческая онлайн-галерея, популярная среди художников, фотографов, иллюстраторов и писателей. Ресурс помогает демонстрировать свои произведения и делиться мнениями о чужом творчестве с другими пользователями.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hedgehog_
когда блокируют чтопопало с вот таким вот списком обвинений тупо через запятую, это прекрасно, и сразу гордость берет за великаю победоносную рассиянию
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний