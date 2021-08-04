Попасть на DeviantArt больше не получится. Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-галерее из России

Как сообщает ТАСС 4 августа, сайт DeviantArt больше недоступен в России. Ранее Роскомнадзор неоднократно требовал от администрации интернет-ресурса удалить размещенный на нем противоправный контент.



Доступ к ряду страниц DeviantArt отрегулировали на основании статьи 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Решение об ограничении было принято надзорным ведомством 28 июля.



Ранее инспекторы обнаружили на сайте материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, а также объявления о продаже наркотических средств. Ведомство предоставило ресурсу время для удаления противоправной информации до 2 августа.

