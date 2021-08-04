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Попасть на DeviantArt больше не получится. Роскомнадзор заблокировал доступ к онлайн-галерее из России

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту DeviantArt для россиян

Ведомство еще в июле нашло на сайте запрещенные материалы и потребовало их удалить.

Как сообщает ТАСС 4 августа, сайт DeviantArt больше недоступен в России. Ранее Роскомнадзор неоднократно требовал от администрации интернет-ресурса удалить размещенный на нем противоправный контент.

Доступ к ряду страниц DeviantArt отрегулировали на основании статьи 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Решение об ограничении было принято надзорным ведомством 28 июля.

Ранее инспекторы обнаружили на сайте материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистской символикой, а также объявления о продаже наркотических средств. Ведомство предоставило ресурсу время для удаления противоправной информации до 2 августа.

DeviantArt — коммерческая онлайн-галерея, популярная среди художников, фотографов, иллюстраторов и писателей. Ресурс помогает демонстрировать свои произведения и делиться мнениями о чужом творчестве с другими пользователями.

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Комментарии (6)

Набеглов
Странно, мне в интернете наркотики и детское порно не попадается, моим знакомым тоже, знакомым знакомым тоже, почему так фатально не везет сотрудникам Роскомнадзора? Не бордель ли там, может их стоит проверить?
Ruth D. Armstead
Ну фиг знает. Зашел, без проблем. Без ВПН.
265947515
Да ладно, когда это РКН интересовался суицидом, порнографией, наркотиками? В галерее кто то пост оставил с упоминанием Навального, решили снести вообще всё. Короче обделались в очередной раз.
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