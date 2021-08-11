«Мы не сможем вас вылечить»: Абхазия толпами принимает россиян, а заболевших просят собирать вещи и уезжать

В Абхазии есть пляжи, где народу немного, но и там можно заразиться Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







В Абхазии на фоне ковидных ограничений по всему миру небывалый курортный сезон и небывалый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Ежедневно в республике выявляют в среднем 150 заболевших, что для маленькой страны много. Например, 9 августа было выявлено 120 заболевших, за выходные в ковидном госпитале скончались четыре пациента. А сколько не выявляют, одному богу известно. Что уж греха таить, тестирование доступно только жителям столицы Абхазии, остальные болеют дома и лечатся как могут. Абхазия просит Россию о помощи в борьбе с ковидом, в том числе снова развернуть в Сухуме ковидный госпиталь, но сама никакие серьезные ограничения не вводит. Разве что продолжает быть закрытым Русский драматический театр, видимо, это самый главный рассадник инфекции. А президент страны Аслан Бжания наносит визиты в соседние республики, участвует в траурных мероприятиях в Цхинвале. Как сейчас модно говорить: «Л — логика».



Абхазская граница открыта фактически настежь. Абхазские таможенники никогда себя проверкой документов у въезжающих не утруждали, за них эту работу прекрасно выполняют российские пограничники. Сейчас у них горячий сезон, очереди на российско-абхазской границе с каждым августовским днем растут. Особенно вырос трафик в Абхазию после 1 августа, когда на курортах Краснодарского края начали действовать новые правила заселения в гостиницы. Обязательная вакцинация, по всей видимости, отпугнула туристов, и они стали искать альтернативу. И быстро ее нашли. Вот она, под боком, постоял в очереди несколько часов на границе — и ты в зоне, свободной от ковидных ограничений. Так поступила и жительница Читы Виктория Бастрыкина. Ей очень сильно хотелось отдохнуть на море и при этом очень не хотелось вакцинироваться, поэтому она решила провести отпуск в Абхазии. Забронировала номер в Пицунде, сдала ПЦР-тест на всякий случай и с отрицательным результатом полетела к морю. А о том, что случилось потом, она рассказала журналисту 93.RU.



Сейчас туристам важно отдохнуть и не заболеть Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







«Через неделю отдыха почувствовала себя плохо» — Я прилетела 24 июля и сразу на такси поехала на границу. Там была большая очередь, больше трех часов простояли на жаре. Прекрасная природа и теплое море быстро сгладили это неудобство. Это было волшебно. Я выбрала Пицунду по отзывам. И они не обманули. Шикарный пляж с мелкой-мелкой галькой и сосны. Через неделю отдыха я почувствовала себя очень плохо. Сначала была надежда, что перегрелась или отравилась чем-то несвежим, — рассказывает Виктория, два дня она пролежала в номере, пыталась лечиться, но ее состояние только усугублялось. Начались сильнейшие головные боли, одышка, температура не сбивалась никакими препаратами. И тогда Виктория поняла, что у нее все признаки ковида.

— Я обратилась в администрацию отеля, спросила, что делать. Они посоветовали мне собирать вещи и уезжать. Сказали, что гражданам Абхазии никто не помогает, больницы переполнены. И тут мне по-настоящему стало страшно, потому что состояние ухудшалось, а куда бежать за помощью, я не знала, — рассказала Виктория, она обратилась на горячую линию Минздрава Абхазии, куда дозванивалась полдня, там ей посоветовали надеть маску и перчатки и выехать в Россию, поскольку, если у нее есть силы звонить и разговаривать, значит, всё не так уж и плохо. Сдать ПЦР-тест в Пицунде у нее не получилось, в Гагре тоже, даже платно это невозможно.



— Я приняла решение выезжать в Россию, с трудом встала и поехала на границу, на мне были перчатки и две маски. Таксисту я сразу сказала, что у меня подозрение на ковид, он сказал, что за риск накинет 500 рублей, и мы поехали. Как ни странно, границу я прошла быстро, но поняла, что заселиться в гостиницу в Адлере я не смогу, у меня нет сертификата о вакцинации, — рассказала Виктория, она сняла комнату в гостевом доме в Адлере, при этом хозяйке честно рассказала свою историю. Та не смутилась, принесла в номер электрический чайник и электроплитку, чтобы она не выходила на общую кухню.

— Она меня просто спасла, предоставила место, где я могла лежать, приносила всё необходимое, кормила меня, лекарства покупала. Я пыталась два дня вызвать скорую, но даже дозвониться не смогла. Нашла номер инфекционной больницы в Дагомысе, позвонила туда, мне сказали, что принимают больных только по скорой, — рассказала Виктория. Она попыталась было попасть в муниципальную поликлинику, но там такие большие очереди, от этой идеи ей пришлось отказаться. Тогда женщина самостоятельно в частной клинике сдала тест на коронавирус и сделала КТ легких.



— У меня в Чите подруга — врач, она меня вытащила, говорила, что делать и как лечиться. КТ показало поражение 15 процентов. В Сочи никакого лечения я вообще не смогла добиться, с трудом достала лекарства, которые мне выписала моя подруга. Сейчас пришел отрицательный тест, я счастлива, потому что полечу домой, контрольное КТ я буду делать там. Я поняла, что в разгар пандемии не нужно никуда ехать, тем более в Абхазию, нужно сидеть дома, — говорит Виктория. Ночами при высокой температуре ей становилось по-настоящему страшно, что она умрет и не дождется никакой помощи. Виктория считает, что заразилась именно в очереди на границе, где никто не надевал маски. Во время полета из Читы сотрудники аэропорта, потом экипаж самолета строго следили за тем, чтобы все пассажиры были в масках.

— На границе мы стояли несколько часов в плотной толпе, я была в маске, мне было нечем дышать, но я терпела, в отличие от других. Понимаю, жара ужасная. Думаю, именно там я подхватила инфекцию, — рассказала Виктория.



Толпы желающих попасть в Абхазию, почти все без масок Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Подхватили не ковид, но ротавирус Врач из Братска Ольга Воронова рассказала корреспонденту 93.RU, что они с мужем и двумя детьми отдыхали в Гагре с 27 июля. Им повезло больше, чем Виктории Бастрыкиной, ковидом они не заболели, но подцепили ротавирус.

— В принципе, если не брать очереди на границе, в Абхазии нигде нет большого скопления людей, там есть возможность как можно меньше с ними контактировать даже на пляжах. Но вот от ротавируса защититься мы не смогли, после купания в море заболели все по очереди и три дня пролежали в номере, — рассказала Ольга. Хорошо, что она врач, с собой взяла целую аптечку, восстановились быстро. При этом в гостинице, в которой они жили, другие постояльцы тоже жаловались на недомогания и симптомы ротавируса.

— Нужно отдавать себе отчет, что август на юге — это всегда инфекция, море теплое, как хранят продукты в столовых и кафе — неизвестно. Поэтому те, кто едет на отдых в это время, должны понимать, что так может быть. И должны понимать, что медицина в Абхазии сейчас работает на пределе и не справляется со своими заболевшими, поэтому никто вам помощь не окажет. Мы ковида не боимся, поскольку привились, — говорит Ольга.



Врач-инфекционист ковидного госпиталя в Гудауте на условиях анонимности рассказала корреспонденту 93.RU, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Абхазии действительно серьезная, вакцинация идет очень медленно. Вакцина «Спутник Лайт» только поступила в страну, и вакцинация после долгого перерыва началась с 10 августа, при этом жители Абхазии не очень доверяют прививкам и не спешат их делать. Врач советует туристам воздержаться от поездки в Абхазию до лучших времен и поддерживает все те ограничения, которые ввел губернатор Краснодарского края.

— Врачи, общественные деятели кричат уже: «Введите ограничения!» Хотя бы температуру въезжающим замеряйте, просите хотя бы ПЦР-тесты, запретите проводить многолюдные свадьбы и похороны, введите штрафы за них. Нас не слышат. А мы говорим, что уже не справляемся. Даже 100 заболевших людей в день для нас огромная цифра. Мы работаем без выходных и круглосуточно, мы сами уже переболели по несколько раз, — говорит врач. По ее информации, в понедельник выявили 120 заболевших, за выходные в ковидном госпитале умерли 4 пациента, заболеваемость молодеет, заражаются целыми семьями после свадеб и похорон.

— Такой статистики не было у нас с начала пандемии, из-за сложностей с предоставлением медицинской помощи к нам привозят уже тяжелых больных, кому очень сложно помочь.

«Неужели деньги, которые страна заработает за сезон, важнее человеческих жизней?!» Врач из ковидного госпиталя Абхазии

— Мы просим российских туристов воздержаться от поездок к нам, мы не сможем вас вылечить, — заявила врач. Она отметила, что тяжелых российских туристов направляют в лечебные учреждения Сочи.



Местная экзотика может быть не в радость, если начались проблемы со здоровьем Фото: Анна Грицевич / 93.RU Поделиться Поделиться







Абхазский журналист Элеонора Гилоян считает, что вирус в Абхазии распространяется из-за безалаберности населения. В своем интервью газете «Чегемская правда» она привела пример, как одна семья планировала играть свадьбу, перед самим торжеством семья узнала, что подхватила коронавирус.

— Что сделали бы люди, которые живут ответственно и исходят из главного принципа адекватного поведения «не навреди»? Верно, отменили бы всё. Что сделали наши «герои»? Верно, скрыли свою болячку и провели мероприятие. Что мы имеем в итоге? Под сотню инфицированных и как минимум две смерти. Две — это то, что я знаю абсолютно точно, — рассказала Элеонора. Она считает, что в фундаменте сознания масс ее прекрасной страны лежит вовсе не чистота помыслов и поступков, а собственная выгода. Поэтому, даже спустя 30 лет после войны, страна продолжает жить в условиях вечного энергокризиса, проблем с водой и разбитых дорог.

— По улицам ходят люди с положительным тестом. Те, кто считает: «Чувствую себя же нормально, значит, всё ок». Вот прямо сейчас. Они пьют кофе с нами на одних верандах, пожимают за руки при встрече наших братьев, отцов и мужей, они ездят в общественном транспорте, выходят на работу и вообще, вообще не считают, что так делать не надо, — говорит Элеонора. Она считает, что сами жители Абхазии идут к тому, чтобы потерять один процент и без того немногочисленного населения. Только введение крупных штрафов в размере, например, 500 тысяч рублей за проведение свадьбы в пандемию может их остановить. А за то, что на этой самой свадьбе заразились люди, нужно вообще ввести уголовную ответственность. А власти должны организовать возможность для самоизоляции ковид-положительных: создать сервис доставки продуктов, ковидные такси, волонтерское движение. Но пока все призывы журналистов и общественных деятелей ни к чему не приводят, судя по статистике, массовые мероприятия не отменяются. А жители Абхазии, да и туристы тоже продолжают безалаберно относиться к коварному вирусу. Это только бедные актеры Русского драматического театра остались без заработка и зрителей, а рядом с ним во всех ресторанах Сухума продолжается безудержное курортное веселье, туристы развлекаются как хотят.

